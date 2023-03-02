近年來網路直播市場帶來龐大商機，吸引不少名人爭相投入，就連香港影視大亨老婆「向太」也不例外，沒想到才帶貨2個月，直播竟突然喊卡，原因和合作夥伴出問題有關，對此，向太在大陸社群發聲明解釋一切，並提醒粉絲，有人打著她的名號從事商業活動，提醒大家要提高警覺。

向太近日在微博貼出一張聲明書，直言聽朋友說，有人以她的名義從事商業活動，包括且不限於融資項目、招攬專業人士等等，但這些都是背著她搞出來的，強調自己「從未直接、間接投資或參與經營其他任何企業或項目」，並藉此重申在大陸授權的公司只有一家。

向太強調委託的公司只有一間，呼籲大眾謹慎小心。(圖/向太 微博)

此外，向太也透露在大陸的前幾場直播工作，也是委託該公司以合作方式與其他第三方開展，「因此即使是合作的第三方，也無權代表自己從事民、商事的活動」，為此，向太呼籲社會各界，謹慎甄別真偽，以免造成無可挽回的損失。

聲明曝光後，「向太暫停直播的原因」詞條登上熱搜，網友對此表示支持：「大家不要被騙子騙了，支持維權」、「希望不要有人被不實訊息騙了！」、「以後等好好篩選第三方」、「永遠支持」、「祝我大向太一切都好」。