國防部修改《全動法》引發爭議，「票投民進黨，青年上戰場」的討論甚囂塵上。國民黨台北市議員徐巧芯1日在《新聞大白話》節目強調，為何要研擬大學役男休學1年先服兵役？為什麼要這麼早？因為或許隨時會打仗，所以他不希望大家延後當兵的時間。等到大學畢業才當兵，至少第一階段還不能徵集，因為沒有當兵訓練過。這規定離譜的是，愈早當兵會愈早上戰場，退一萬步講也會提前去當兵，那下一步就是上戰場了。

「我們看這個『研擬大學役男休學1年先服兵役』，他的意思是什麼？」徐巧芯強調，希望你早一點當兵，你不要等到大學畢業以後才去當兵，你在校園的時候當完兵就好了，為什麼要這麼早？因為或許隨時會打仗，所以他不希望大家延後當兵的時間。

徐巧芯舉例，如果今天有一個役男他18歲，大一就當兵了，那明年我們發生戰爭的時候，我是不是可以招募那個18歲的來？可是如果是另一個18歲的，他沒有先去當兵，等到大學畢業以後才要當兵，抱歉，我還不能徵集他，至少第一階段的時候還不能徵集，因為他是沒有當兵訓練過的。

「所以這個規定很離譜的是說，你早當兵你早衰（倒楣）耶！你愈早當兵愈早上戰場耶！」徐巧芯直言，那國防部有告訴我們這些事嗎？國防部完全沒有告訴我們，為什麼他要說，你要休學先當一年兵，再去念你的大學！理由是什麼沒講，他只告訴你們說，不會不會，不會影響到大家。可是當他把《全動法》分成準備階段跟實施階段，而準備階段就是現在！

徐巧芯解說，平時就是準備時期，就把媒體、新聞、網路的控制加進來，所以它是數位中介服務法的穢土轉生、借屍還魂，以及小戒嚴，它把本來沒有的所謂實施時期，也就是總統發布緊急命令以後的部分全部列進來了，甚至他認知你的假新聞，疫情期間看過很多次了，明明造假的人是政府，他就說你的才是假的，這時候他可以依照新的法律去罰你！退一萬步講，沒有上戰場，你就要提前去當兵，那下一步就是上戰場了！