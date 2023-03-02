新北市長侯友宜何時表態參選2024總統引各界揣測。媒體人朱凱翔1日在《麥玉潔辣晚報》節目表示，除非因故提前表態，否則侯友宜應會拖到這個新北市議會會期結束後。如果之前宣布，就會給民進黨議員表現舞台，天天追問國政議題，提早面對考驗。如果不宣布，就只能問會不會做好做滿，要不要簽不投降、不落跑聲明書之類的。既然已經沒有搶快了，除非發生重大變化，不然乾脆拖晚一點，都按照原本的既定節奏走。

朱凱翔表示，除了提前表態，另外一種就是拖，反正已經拖了，乾脆就拖到某種程度，拖到侯友宜這個新北市議會會期結束之後。各地方都要開議了，包括新北市，開議之後市長要進到市議會備詢。如果之前宣布，就有可能給很多新北市民進黨議員表現的舞台，天天追著你問各式各樣的國政議題，讓你提早面對考驗。原本預備到總統政見辯論會才要回答的議題，在新北市議會都會被問個遍，那要怎麼回答呢？你好回答嗎？

「但如果不宣布的話，他們就只能問你會不會做好做滿，要不要簽不投降聲明書、不落跑聲明書之類的。」朱凱翔指出，也許他的團隊會想說，一來我不要給民進黨做秀的機會，二來不要提前去接受考驗，要讓他們繼續打我這個棉花，即使排山倒海之力也像泥牛入海一樣。總之就按照自己的步驟，既然已經不要求快了，就乾脆慢到等議會質詢結束之後，按照自己的步驟再投入選舉。

朱凱翔強調，這樣就只有在下半年到年底的時候錯過一次備詢，然後所有政策發布、總統政見會、辯論會，都按照原本的既定節奏走。如果是侯友宜幕僚的話，既然已經沒有搶快了，除非發生重大變化，不然乾脆拖晚一點，就是走第二條路。