衛生福利部嘉南療養院副院長歐陽文貞，曾被選為百大名醫，3年前遭爆出偷吃許姓女教授，甚至逼妻子吳姓女子離婚，導致吳女家庭、婚姻破裂，還罹患輕鬱症、焦慮症，吳女控告許女侵害配偶權，一審法官判許女敗訴，判賠70萬元，許女提起上訴，二審法官再次判許女敗訴，並增加20萬元的賠償金額，判賠90萬元，許女也成為「法院認證小三」。

依據判決書記載，百大名醫歐陽文貞與吳姓妻子於86年3月結婚，2人同任職於衛生福利部嘉南療養院，許姓女教授為嘉南療養院兼任醫學倫理委員會（IRB）委員，3人同為該會委員，許女明知吳女為歐陽文貞配偶，竟然在109年3、4月間以Line傳送親密訊息給歐陽文貞，「我的寶貝老師，每天好好吃，好好睡，精神飽滿和清朗，身體健健康康」、「我有老師的關懷，我現在每天早上在充滿愛的氛圍中醒來，幸福的，有意義的過每一天」、「我的老師，每天想到我的關懷，也要充滿幸福與愛喔！」等曖昧訊息，且自4月起許女和歐陽文貞每日以Line熱線通話2至3小時。

另外，許女還與歐陽文貞於同年10月22至25日間，2人搭火車同遊花蓮、台東，並且在火車上擁抱入睡、同床共宿；歐陽文貞也在109年6月30日搬離與妻子的住處，另行在外租屋，並且對妻子與小還隱瞞住所，許女則在同年12月至隔年1月頻繁出入歐陽文貞在外租屋處，2人互動曖昧，並留宿在歐陽文貞租屋處，形同情侶。

歐陽文貞妻子吳女指控，許女行為顯已逾越正常男女交往分際，介入她與歐陽文貞的婚姻，導致歐陽文貞搬離住處，另外租屋，歐陽文貞還對她提起離婚訴訟，造成她的家庭、婚姻破裂，生理、精神上承受莫大痛苦，因此對許女求償精神撫慰金400萬元。

一審法官認為，許女和歐陽文貞已逾越普通男女交往分際的親密行為，侵害吳女配偶身份配偶身分法益並導致婚姻破裂，家庭關係已難圓滿，吳女還罹患輕鬱症、焦慮症等，判許女應賠償精神撫慰金70萬元。

對此，許女再提出上訴，認為吳女與歐陽文貞婚姻破裂，並非她與歐陽文貞一同出遊、住宿行為造成，對她請求的賠償並無所據；高院認為許女和歐陽文貞已逾越一般師生之情，關係親密，且導致吳女婚姻破裂，家庭難圓滿，還造成吳女罹患輕鬱症、焦慮症，駁回許女上訴，並且賠償金額再增加20萬元，許女須賠償90萬元。