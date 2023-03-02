111學年度UVL大專排球聯賽尋求公開男一級衛冕的中原大學，和上屆季軍台灣師大，1日分別在複賽以直落三打敗台灣體大、大仁科大，連結預賽雙雙取得8連勝，女子公開一級則是台師大女排8連勝獨走。

衛冕軍中原大學面對台灣體大，只花59分鐘就「打完收工」，3局比數25比23、25比16、25比16，中原大學預賽到複賽本季跨階段8連勝，此役中原以曾祥銘得14分最佳，李尼西米11分次之；台體大則以李唯幘12分最佳。

男一級上屆季軍台灣師大和大仁科大短兵相接，台師大在黃鷹得10分、張弘燁、許睿恩各9分帶動下，只用1個小時就以25比22、25比17、25比22過關，8連勝手到擒來，大仁科大薛允議拿下全場最高的12分，惜獨木難支大局。

公開女一級前一天出現衛冕軍北市大學被高雄師大逆轉勝的戲碼，1日戰況恢復平靜，除台北商大歷經4局以3比1打敗成功大學外，另5場都是直落三，台師大輕取台南大學，本季預賽加複賽8連勝一支獨秀，高雄師大和北市大同為7勝1負緊追在後。