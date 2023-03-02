111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽休兵日前吞下本階段首敗的近兩季亞軍世新大學，1日靠著團隊作戰、多點開花下，72比46輕取國立體大，收下雙方對戰跨季5連勝，複賽階段3勝1敗，緊追同為4連勝的政治大學、健行科大。

世新第1、4節都只讓國體拿9分，一路領先下以大分差獲勝，世新12人上場10人得分3人上雙，大一菜鳥陳將双、張俊生各得15分、10分，合計25分是「双生配」本屆開季來單場次低，只比上月9日預賽也是對國體，陳將双只打9分鐘即傷退、留下8分，張俊生也僅進帳14分，兩人合得22分多3分。

世新簡賀宇此役三分球3投中2，獲12分、8籃板、4助攻，外籍生丹尼爾9分、14籃板，世新教練何正峰指出贏球關鍵：「防守加壓，反映在我們只失46分本季最低，進攻上則平均、多點開花，隊友分攤『双生配』的持球數，團隊作戰勝出。」

何正峰補充，2日起複賽階段最後3戰依序對台灣藝大、輔仁大學及壓軸逢政大，仍鼓勵球員拚勝，目標第1種子晉級本月底台北小巨蛋4強決賽。

國體本階段目前1勝3敗，陳力生、陳澔翔此役都投進3記三分球，各進帳14、11分，黃偉程挹注11分，2日起最後3戰陸續對上文化大學、台灣師大、健行，得拚對文化、台師兩戰都贏起碼累積3勝，才有與他隊戰績相同比對戰勝負分，搶4強末班的機會。