內政部長林右昌1日在立法院備詢時，提到有感於警察的辛勞，要努力爭取調升讓警勤加給，以提振警察士氣。據了解，業務單位初步有提出3個調漲幅度，最低4％係參考去年軍公教人員調薪幅度，但以第一級的警勤加給每月8435元計算，4％僅338元。因此警政署傾向至少調升10％，讓員警有感。

民進黨立委羅美玲、莊瑞雄、王美惠1日在立法院舉行「給警員每天多一個銅板，呼籲提高警勤加給」記者會，內政部長林右昌在立院備詢時，也為基層員警請命，希望朝野立委與各界都能支持調升警勤加給的提案。若以民進黨立委初步試算的4％調升來算，每月多300元左右，每天就是10元，所以立委才會說「每天多一個銅板」。

基層對此表示，因釋字785號警消健康權的相關修法上路後，超勤加班有時數上限，年輕警察從今年開始，因俸點不高，勤務又有增無減，已形同被「減薪」。政府若能從警勤加給的調升來補貼，雖然不多，也算不無小補，甚至開玩笑說：「可以每天多一張鈔票（100元）嗎？不要只有銅板！」

警政署指出，警察業務越趨複雜，危勞程度與日俱增，物價也逐漸上升，軍公教員工待遇統調案去年調薪4％，且自民國84年迄今已累計增加33％，但警察人員勤務加給近30年未隨同其他軍公教人員待遇調漲。警勤加給久未調整，已難以衡平警察人員當前的工作負荷、自身醫療與家庭照顧所需。

警政署回應表示，原均隨軍公教員工待遇統案調整的警勤加給自民國84年度迄今均未調整，內政部長林右昌上任即在上月23日參加警政署的署務會報時，指示研議提高警勤加給。警政署期盼各界都能支持，希望能參照各類待遇調整情形適度提升，鼓舞基層警察同仁工作士氣。