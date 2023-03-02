南韓青龍獎影帝劉亞仁近來陷入吸毒爭議，先爆出施打俗稱「牛奶針」的異丙酚過量，接著爆出他確定打過牛奶針和吸食大麻，沒想到1日晚間，他的體內還被驗出古柯鹼和K他命，等於目前可知吸食過4種毒品，行徑相當誇張。

韓媒TV Chosun在1日報導稱，國立科學調查院(NFS)近日向警方透露劉亞仁的毛髮追加報告結果，結果除了異丙酚和大麻，還測出古柯鹼和K他命，此外，報導也指出，警方在醫院調查時，取得劉亞仁的異丙酚處方紀錄，但不確定他是否慣用這些藥物，對此，警方最快在下週傳喚劉亞仁，調查吸毒的過程。

根據上月27日警察廳毒品犯罪偵查隊的調查顯示，劉亞仁在2021年施打73次牛奶針，等於平均每月約打6次，總劑量高達4400毫升，去年也留下37針紀錄，但食藥署對此有做出規範，限制每月僅能打一次，可見他的毒癮相當深，但據悉他為此得付出代價，代言廠商、串流平台等多方索賠，加上形象全毀，恐怕一時之間再難翻身。

마악류인 프로포폴과 대마 투약 의혹을 받고 있는 배우 유아인 씨가 또 다른 마약류를 투약한 정황이 확인됐습니다. 유 씨의 모발에서 코카인 등이 추가로 검출된 건데요. 경찰은 이르면 다음주 유 씨를 소환할 예정입니다.https://t.co/KDGbqru0Bp — TV조선 뉴스 (@TVChosunNews) March 1, 2023

據悉，韓國食藥署原本透過「麻藥綜合管理系統」調查有51人開過超標的精神藥物時，並不清楚劉亞仁也包括在內，因為他在系統顯示的是本名「嚴弘植」，因此一直到警方調查後，才知道抓到的是一尾大魚。

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