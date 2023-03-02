民調機構今天公布的調查顯示，加拿大多數民眾希望總理杜魯道（Justin Trudeau）對中國採取更強硬立場，以因應中國疑似干預加國選舉一事，以及近期發生的其他安全問題。

路透社報導，雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）於2月23至25日期間對1622名加拿大成人進行民調。

這份民調顯示，53%的加拿大受訪者表示，加國在近期一連串事件後的回應「不夠強硬」，包括兩名加國人民遭到中國當局關押等事件。

根據這份民調，另有41%的受訪者指稱，加拿大政府的回應「大致正確」，其餘6%的受訪者則認為政府的回應「太過強硬」。

加拿大媒體最近報導，中國意圖干預加國國內選舉；此外，加國部隊去年秋天在北極發現中國的監控漂浮裝置。

雷德民意測驗機構指出，加拿大民眾希望看到杜魯道所屬的執政黨自由黨（Liberal Party）對中國採取更強硬回應。（譯者：陳正健）1120303