AI聊天機器人「ChatGPT」是近日民眾討論焦點，甚至已經成立了相關討論社團，就有網友分享自己與ChatGPT問答，未料AI竟然開始抱怨連連，最後又說還是會盡力回答任何問題，讓網友全笑翻，直說「他經歷了什麼」。

網友在臉書社團「ChatGPT」PO出自己的問答，他詢問「你遇過最奇怪的問題是甚麼？」，ChatGPT剛開始回答「身為AI，我遇到的問題非常多樣化，有些問題很有趣，有些則非常奇怪」，其中最怪的就是有人問「如果我是香蕉，你會不會吃掉我」。

有網友問ChatGPT遇到最怪的問題是甚麼，沒想到AI開始瘋狂抱怨「我是數據庫，又不會吃東西」，笑翻全場。(圖／取自ChatGPT 生活運用)

未料ChatGPT接下來開始抱怨連連，更吐出一句「這個問題讓我非常困惑，我是數據庫，又不會吃東西」，認為這個問題不切實際，但抱怨完後又表示，還是會盡自己所能回答任何問題，也包括奇怪的問題。

網友看完後都笑翻：「已經學會抱怨了呢」、「好可愛，還會職場抱怨」、「AI這段時間到底經歷了什麼...」、「恐懼來自於性癖不足(?)」、「看來下一步就是罷工了」、「所以到底會不會吃XD」。