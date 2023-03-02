花費大量心力照顧臥病老父，對方卻把遺產都給哥哥，當下會怎麼想？一名女網友表示，父親中風後，自己花費大量心力照顧打點，從癱瘓到能夠柱枴杖，沒想到立遺囑時，所有財產都分給了2個哥哥，讓她無語問蒼天「我究竟做錯什麼」。

女網友在《匿名公社》PO文「反正我做再多還是不孝」，她表示，父親中風全身癱瘓，大哥跟二哥不願意請看護，大嫂則是事不關己說「自己爸爸自己顧」，她只好跟丈夫和孩子分居，專心照顧病父，丈夫會在假日帶孩子來陪她。

原PO說，父親以前是公務員，每個月都有退休金入帳，但錢是大嫂在管，每個月只會給她7000元，光孩子的尿布與餐費就打平了，卻在外頭到處宣傳造謠自己佔盡好處。

原PO表示，父親中風後全身癱瘓，在她照顧下，終於恢復到可以柱枴杖勉強走路的情況，而父親有感於自己隨時會離開，於是提前擬好遺囑並做公證，沒想到土地與股票存款都分給了2個哥哥，自己拿到的只有一隻手錶，大嫂則是放話「妳都嫁出去了，還要分什麼」，讓她忍不住看向父親，無言在內心詢問「我做錯了什麼」。

離譜情形就連公證律師也看不下去，私下對她說以後要提出異議，因為她絕對有資格分到遺產，但原PO僅表示自己真的累了，現在只想離開這個家，反正父親現在勉強能夠自理，「想罵我不孝就罵吧，反正我這輩子也聽夠了」。

不少網友也抱不平：「實在太過分」、「妳已經盡到責任，剩下就讓哥哥們負全責吧」、「爸爸就不要抱怨為何兒子都不照顧他」、「這個大嫂未免也太噁心了」、「送錶就詮釋一切了，你被哥嫂們婊了」、「往好處想妳解脫了，記得以後別跟他們有關聯了」、「原po真的氣的不是錢，而是爸爸哥哥們對她的最基本尊重吧，付出那麼多後，還是被當外人看，不被在乎，尤其是自己的爸爸」、「律師是對的，再怎樣妳都有特留分」、「很多老一輩的至今依舊重男輕女，卻又希望女兒幫兒子盡孝道」。