羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）今天向公眾發表他的「新榮譽顧問」，這個顧問是一個名為ION的人工智慧（AI）助手。丘卡在發表時盛讚說，由ION擔任這項工作是AI首例。

法新社報導，ION由羅馬尼亞研究人員開發，構造有如鏡子，介面可以發出聲音。丘卡表示，ION的主要任務將是檢視社交網路，通知政府「羅馬尼亞人即時的提議與希望」。

此外，丘卡還稱此舉標誌著「國際首例」，並形容這是「首個運用人工智慧的政府顧問」。

在發表會上，ION發出冷靜的聲音表示：「您好，您給了我生命，我現在的角色是代表您，就像一面鏡子那樣。」

根據詳細介紹這項計畫的政府文件，ION「將使用科技及人工智慧收集社會意見」，並運用「社交網路上的可用公開數據」。羅馬尼亞民眾也能在這項計畫的網站上與ION聊天。

羅馬尼亞是歐洲聯盟（EU）中最貧窮國家之一，但新創企業蓬勃發展，經常被稱為東歐的「矽谷」。（譯者：陳正健）1120302