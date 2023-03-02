克恩斯（Alicia Kearns）說，面對專制政權和惡意行為者，不作為和有所作為一樣，都是一種「選擇」，而不作為的代價將比現在即有所作為要大。

她提到，比恐怖份子構成更大安全挑戰的，是行為猶如恐怖份子的國家、以及專制政權日益強勢的作風。雖然俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等專制統治者從未掩飾個人野心，但西方世界對自由市場經濟、資本主義、民主治理、立基於規則的國際秩序的吸引力深信不疑，導致盲目的樂觀、未意識到這些價值觀本身不足以嚇阻專制統治者。

她舉例，英國直到近兩年才坦承以往試圖拉攏中國領導人的努力，終究是失敗了。她認為，英中關係「黃金年代」的主要錯誤不是英方一廂情願，而是英方未就期待落空提出應變計畫，「這樣的天真態度讓我們處於劣勢」。

克恩斯今天在智庫「政策交流」（Policy Exchange）發表題為「超趕專制統治者、捍衛英國利益」，並回應主持人和聽眾提問。

她指出，目前侵蝕英國安全的有3大威脅：跨越國界的迫害行動、科技威權主義與戰略資源「武器化」，以及多邊組織侵蝕以規則為基礎的國際秩序。

在國際多邊組織方面，克恩斯說，英國不能讓相關組織成為被專制政權操弄的工具，而如今會有這樣的擔憂，部分是因為英國及其他國家選擇讓步、而不是堅定捍衛這些組織應彰顯的基本原則。她強調，絕不能落入專制體制擁護者的圈套，接受他們將發生在不同領域的正當「防衛」詮釋為「刻意升高局勢」。

中國駐曼徹斯特總領事館去年10月爆發外交官對和平抗議的港人暴力相向的事件。克恩斯指出，英方最後未驅逐、也未宣告中方涉案人士為「不受歡迎人物」（persona non grata），這相當於向中共展現英方的軟弱與意志不堅；英國不能自欺欺人認為，言語表述即足以向中方傳達明確、有力的訊息，「若我們欠缺在本國境內捍衛人權的意願，該如何在國際舞台高舉人權價值」。

她並提到，英國至今缺乏有意義的跨部會對中戰略，也欠缺中國事務人才以及對他們的有效運用。

俄羅斯去年2月24日全面侵略烏克蘭，迄今已逾一年。克恩斯說，英、美去年到處向西方盟友示警，但多數盟友被自滿與傲慢蒙蔽，堅信新一波侵略行動不會發生。如今，在如慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）這樣的國際場合，西方各國領導人不吝於肯定自我並讚嘆烏克蘭的勇氣和毅力驚人。

克恩斯說，烏克蘭人確實很勇敢、為整個歐洲奮戰，但事實上，他們不應該至今仍在浴血戰鬥。為有效自我防衛，反攻必須快速進行，但直到現在，無論是在烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）、歐盟，或者軍援烏克蘭等議題上，各國仍不時猶疑躊躇、採取觀望姿態，甚至已習慣在英國率先行動後、再視情況跟進，這恐怕無助超前獨裁統治者的行動。

克恩斯提到，儘管不能強迫各國在俄烏戰爭中選邊站，她認為，相關主張仍必須被挑戰：事關以規則為基礎的國際秩序和國家主權，沒有不選邊站的空間。（編輯：陳正健）1120302