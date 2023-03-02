法新社報導，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在電視轉播的演說中指出：「令人難過的是，這場戲劇性事件的種種跡象顯示，這主要是由不幸的人為疏失所引起。」
希臘消防部門稍早時通報，這起事故的死亡總數已增至38人，有57人仍住院治療，其中6人住進加護病房，有數人下落不明。
在這起事故發生數小時後，希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）宣告請辭。（譯者：陳正健）1120302
希臘昨天發生1列載客火車和1列貨運列車對撞出軌事故，目前死亡總數增至38人。希臘總理米佐塔基斯今天將這起事故歸咎於人為疏失。
法新社報導，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在電視轉播的演說中指出：「令人難過的是，這場戲劇性事件的種種跡象顯示，這主要是由不幸的人為疏失所引起。」
希臘消防部門稍早時通報，這起事故的死亡總數已增至38人，有57人仍住院治療，其中6人住進加護病房，有數人下落不明。
在這起事故發生數小時後，希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）宣告請辭。（譯者：陳正健）1120302
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