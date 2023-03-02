法新社報導，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在電視轉播的演說中指出：「令人難過的是，這場戲劇性事件的種種跡象顯示，這主要是由不幸的人為疏失所引起。」

希臘消防部門稍早時通報，這起事故的死亡總數已增至38人，有57人仍住院治療，其中6人住進加護病房，有數人下落不明。

在這起事故發生數小時後，希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）宣告請辭。（譯者：陳正健）1120302