美國通膨依然頑固，市場預期高利率將維持更長一段時間，美股主要指數今天多收低。
道瓊工業指數上漲5.14點或0.02%，收32661.84點。
標準普爾500指數下挫18.76點或0.47%，收3951.39點。
那斯達克綜合指數下跌76.06點或0.66%，收11379.48點。
費城半導體指數下滑2.56點或0.09%，收2955.83點。（譯者：陳正健）1120302
美國通膨依然頑固，市場預期高利率將維持更長一段時間，美股主要指數今天多收低。
道瓊工業指數上漲5.14點或0.02%，收32661.84點。
標準普爾500指數下挫18.76點或0.47%，收3951.39點。
那斯達克綜合指數下跌76.06點或0.66%，收11379.48點。
費城半導體指數下滑2.56點或0.09%，收2955.83點。（譯者：陳正健）1120302
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