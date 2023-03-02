國際婦女節即將到來，當世界各地慶祝婦女在經濟、政治和社會領域貢獻時，74歲的大雅廚具董事長張光男也高喊「女權時代到來」！這家成軍45年的中部傳產業，不但由二女兒、49歲的張怡嘉接班，扣除以外勞為主的產線人員後，女員工比男員工多一倍，高階主管女性過半，可說是「女力企業」的代表。

「這套廚具最特別的是前緣設計瀝水區，能擺放剛洗完的杯子、盤子，水滴經由下方孔洞流入水槽，還有電動升降櫃的設計，不再受身高限制方便取物……。」今年75歲的總經理楊素眞與大雅執行長張怡嘉母女倆，在婦女節前夕接受CTWANT專訪，在台中大雅1700坪的旗艦館中，以「優雅煮婦」身分介紹國產TAYA廚櫃，當中內含許多設計巧思。

有別其他廚具製造商員工以男性為主，大雅扣除外勞為主的工廠產線員工，行政、業務含全台工務，女員工共81人，是42位男員工的一倍；全公司15位高階主管，女性就多達9位。

這家企業的二代掌門人張怡嘉說，女力是大雅的一大優勢，「技術或管理都能透過資訊數位化取代，但溝通不行，女性的細膩度和溝通力，非常適合這行業，或許沒辦法直接進產線，但在工廠環境、流程的改善，或是傾聽客戶需求、設計產品及售後服務上，女性員工會是非常好的從業人員。」尤其大雅將從建商市場跨入零售市場，更需要女性柔軟又韌性的特質來面對消費者。

大雅廚具雖為傳產製造業，卻擁有高比例的女性員工，高階主管女性占比也多於男性，讓大雅成為女力企業的代表、最有溫度的廚具品牌。（圖／翻攝自大雅廚具臉書）

事實上，早在張光男與妻子楊素眞創業初期，從瓦斯行到大雅廚具，夫妻倆生育的4千金，都沒缺席過。「4姊妹幫忙洗瓦斯桶、家家戶戶送瓦斯，過年是全家最忙的時候，沒有吃過一餐年夜飯。」張怡嘉回憶說，「我國小6年級時157公分，家裡經營瓦斯行時，曾幫忙送20公斤的瓦斯桶。」

經營瓦斯行的同時，張光男也開了大雅廚具，以裝配不鏽鋼廚具為主。「兒時，最開心的記憶就是過年時，一個爐、小瓦斯及鐵架，就做起茶車生意。」「由於家裡都生女兒，沒有人想開瓦斯行，所以爸爸把瓦斯行賣掉，專攻廚具生意。」張怡嘉說。

從雲林科大室內設計系畢業後，張怡嘉到知名建築設計公司上班，每天畫圖到凌晨3、4點，回到家休息2小時後，又到公司上班。1997年，25歲的她被父母召回，進入大雅廚具，沒想到，2年後遇上921地震，合作建商倒閉跳票危機四起，她一邊擔心資金周轉，一邊想辦法開拓北部市場。

陪著父母度過這些難關的過程，對她都是一場場的歷練。「那個當下沒走過，就不會成就現在的自己！」張怡嘉回首，這段最艱辛的日子，不只成就了個人，也促使大雅從鐵皮屋，發展到現在9000萬坪自動化工廠。

一旁受訪的楊素眞，對女兒的堅持不懈，心疼又驕傲。楊素眞生了四千金，排行老二的張怡嘉個性與她最像，儘管母親仍掛著總經理頭銜，但業務早交棒給女兒，仍不時耳提面命，「個人品牌比產品品牌更重要！」人品甚於一切。

張怡嘉摟著媽媽說，「不僅是母女，還是很好的朋友，每天早上都一起去麒麟峰泡溫泉，做什麼都在一起，是無話不說的好朋友。」

認真說起來，大雅的「女力形象」要從2011年說起。當時，大雅首度對外打廣告，原本名不見經傳的中部廚具廠，竟然請到第一名模林志玲代言，知名度大開，背後推手正是老董張光男。

大雅廚具董事長張光男13年前堅持請第一名模林志玲代言，雙方整整合作了8年，張光男將林志玲當作女兒般。（圖／報系資料庫）

據了解，當時林志玲的代言費，比別人高出10倍價碼，而且一度遭大雅女總及女兒反對。「我和女兒負責業務的，當時心裡就想，這麼多代言費是要賺到哪時？阮尪堅持要請林志玲，說『不然就莫做廣告』，還很生氣轉頭就走。」楊素眞哈哈笑地提起這段不為人知的過去。

沒想到這一合作就是8年，大家幾乎把林志玲智慧高雅的形象和大雅廚具畫上等號，張光男也把林志玲當作女兒般，2019年林志玲結婚，大雅也送上頂級廚具祝福。

對於這一段，張光男也有話要說，「要就請最好的啊！」在家在公司都被女性包圍，會不會顯得男人很弱勢？張光男爽朗回應CTWANT記者，「袂啦！我很快活！」甚至認為10年後，台灣企業有一半都將是女性主導。

「女性深思熟路，想得比較周全，做事細膩，不會得罪客人又有責任感，男生都比較隨便啦！」張光男觀察，過去傳統重男輕女，反讓男性養尊處優，女性有較多磨練，家有4千金的他，就是女權的倡議者，聊天過程還不忘提醒，「女性一定要有私房錢！不要為了家庭跟社會脫節！」

大雅廚具董事長張光男擁有4千金，早期經營瓦斯行就幫忙家裡做生意，目前由二女兒張怡嘉出任執行長接棒家族事業。（圖／大雅廚具提供）

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