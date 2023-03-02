韓國男團VERIVERY成軍邁入第五年，團員爆料隊長東憲和每個人都吵過架，吵最凶的一次是和老么岡旻，岡旻主動道歉東憲還不接受，啓賢回憶「那2、3個禮拜，團隊氣氛很微妙」。有了幾次經驗，VERIVERY規定就算起爭執，隔天早上起床見到隊友，也一定要互相打招呼，以免心裡有疙瘩。

VERIVERY在2019年1月9日出道，被問到出道以來最幸福的瞬間，東憲難忘日前的台灣演唱會，「看到粉絲做的應援影片，是我近期最幸福、最感動的時刻。」勇勝打趣表示：「是接受採訪的現在。」延浩則說：「是我度過很長的練習生時期，終於出道的那一刻。」浩榮選擇第一次演唱會的時候，「準備舞台呈現給粉絲，覺得非常幸福」。啓賢和岡旻都是在音樂節目拿到一位的時候。

出道第1415日，VERIVERY首次拿下音樂節目一位。（圖／翻攝VERIVERY官方IG）

去年11月，VERIVERY以〈Tap Tap〉接連斬獲《Show Champion》、《音樂銀行》一位，成員欣喜若狂，東憲透露：「岡旻那時手一直在抖，在旁邊看覺得很可愛。」而他自己也罕見地流下淚水，東憲說：「我第一次在成員面前哭，出道一千多天拿下了一位，期間大家非常努力，也吵過架，歷經各種困難，所以非常感動。」看到隊長的反應，啓賢笑說：「一直覺得東憲是不太哭的人，看到他哭非常驚訝，對他改觀了，原來是個情感豐沛的人。」

長時間相處，難免會有意見不同的時候，啓賢爆料東憲和岡旻曾經大吵，「大約2、3周左右，團體內的氣氛不太對」。東憲還原當時情況，兩人對舞台有不同看法，加上才剛結束表演，所以情緒比較高漲，於是就吵起來了。事後岡旻趁著大家都睡了，敲東憲房門道歉，岡旻說：「韓國文化中，弟弟先道歉比較好。」但東憲第一時間不接受，後來才主動示好，買了禮物向弟弟說抱歉。

隊長東憲（左）和老么岡旻曾經大吵，大約2、3周左右，團體內的氣氛不太對。（圖／侯世駿攝）

浩榮在練習生時期也和東憲吵過架，回憶過往，他自覺小時候不懂事，成為一個團隊後了解彼此且會為對方著想，就不會再這樣吵了。此時團員們發現，所有人都和東憲吵過架，笑說這就是身為隊長的宿命。為了避免影響團體，VERIVERY訂下規則「早上起床一定要互相打招呼」，吵架的成員不管怎樣一定會講到話，岡旻說：「因為大家每天都黏在一起，儘快解決會比較好，才不會彼此都不舒服。」

VERIVERY去年如願得到了音樂節目一位，也開了演唱會，至於今年的目標，延浩表示：「不管是出專輯，還是海外活動，都希望儘早回到台灣，會集中在海外的活動。」東憲則對電視台喊話：「明年《超級巨星紅白藝能大賞》請找我們。」

VERIVERY訂下規則「早上起床一定要互相打招呼」，製造說話機會，讓吵架團員的能加速和好。（圖／侯世駿攝）

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