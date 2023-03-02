今（2）日大陸冷氣團南下，清晨最低溫在南投10.1度，北部及東北部整天感受偏冷，迎風面水氣增多；周六再一波東北季風，大台北東側、東半部轉有局部短暫雨。明天至下周一清晨低溫續探10度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今、明（2、3日）北部多雲，中南部晴朗穩定，東半部有局部短暫降雨。北台轉涼，其他地區氣溫略降。今各地區氣溫：北部13至19度、中部10至25度、南部11至28度、東部16至25度。

未來一周兩波東北季風，冷空氣不強，但水氣偏少、夜間晴朗，常有「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降到最低。明日至下周一（3至6日）部分縣市平地最低氣溫仍將降至10度左右。

周六（4日）另一股微弱東北季風，水氣略增，大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，晚間好轉。下周日至周三（5至8日）各地晴朗穩定，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低。

中央氣象局今早發布強風特報，東北風增強，桃園至台南、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、宜蘭沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。