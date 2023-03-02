上班族注意！國1北上岡山段「2車追撞」回堵7公里 07:332023/03/02 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班族注意！國1岡山段「2車追撞」，回堵7公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（2）日上午6時許，國道1號北向352.9k、岡山路段，發生一輛小客車與貨櫃車追撞事故，占用中、外側車道，後方車流回堵約7公里，高公局提醒用路人提前改道，行經車多路段請保持行車安全距離，小心行駛。 上班族注意！國1岡山段「2車追撞」，回堵7公里。(翻攝高速公路1968) 中山高楊梅段事故 時速9公里紫爆 計程車搶快違規左轉 直行機車慘遭擊落 回收遭拒拿輪胎砸女清潔員！車行老闆跳針嗆「誰規定的」被肉搜急道歉 #國1 #岡山段 #追撞 #貨櫃車 #回堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出遊注意！國三南下中寮隧道3車追撞 回堵5公里 11:242023/02/26 社會 國道塞5小時崩潰！民眾下車刷牙、做體操 奇葩影片曝光 09:122023/02/26 生活 台61彰化段大貨車超速件數曝！ 小客車最高飆速127公里 19:282023/03/01 生活 228收假 蘇花路廊湧北上車潮 國5塞到深夜 04:102023/02/28 生活新聞 快訊／國1北上五堵段3車追撞 車流回堵2公里 10:022023/02/27 社會 228連假次日國道零星壅塞 上午留意7地雷路段 09:192023/02/26 生活 北二高龍潭路段車禍 北上紫爆回堵3公里 16:032023/02/27 社會 高公局預估 今日下午國道11路段壅塞 12:272023/02/26 生活 崩潰了！國1新營段3車追撞2傷 全線封閉成超大停車場 09:032023/02/25 社會 高雄山明路追撞事故多 標線改造分流分道加行車指引 15:492023/02/28 生活 快訊》國1員林段5車追撞 回堵1公里塞爆 12:452023/02/24 社會 228連假第2天 仁武左營端等路段恐雍塞 13:072023/02/26 生活 連假最後一天！國5南港系統「3車追撞」事故處理中 09:442023/02/28 社會 228連假第3天國道部分壅塞 午後留意11地雷路段 13:242023/02/27 生活 快訊》國道3號自小客衝邊坡 車潮紫爆回堵4公里 15:342023/02/24 社會 228連假最後一天 國道彰化路段傍晚湧車潮 20:222023/02/28 生活 國三南下後龍段火燒車 全線封閉回堵2公里 14:342023/02/27 社會 快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中 08:422023/02/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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