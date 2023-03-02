今（2）日上午6時許，國道1號北向352.9k、岡山路段，發生一輛小客車與貨櫃車追撞事故，占用中、外側車道，後方車流回堵約7公里，高公局提醒用路人提前改道，行經車多路段請保持行車安全距離，小心行駛。

上班族注意！國1岡山段「2車追撞」，回堵7公里。(翻攝高速公路1968)