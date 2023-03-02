一名37歲日本經紀公司老闆兼製作人星野友志濫用職權，對旗下的女子偶像團體成員猥褻，並讓對方以為不同意性交，就會失去在團體中的地位。自2018年開始，4年來次數高達200百次。日本警方已於昨（1）日依違反《兒童福祉法》嫌疑逮捕星野，而他也回應要跟律師談過後才交代原委。

綜合日媒報導，警方經調查後表示，受害女子於2017年9月加入星野的經紀公司，當時仍未成年。2018年2月，當她聽說自己要被從出道團體名單中移除後，緊張地向星野友志求救，豈料對方卻提出「想出道就親我的臉頰」之要求，她勉為其難照做後，雖然獲得留在團體的資格，但星野友志卻變本加厲，開始猥褻對方。

因為該名團員默默忍耐，星野友志提供她特殊待遇，不僅自2019年4月開始租公寓給她獨自居住，還讓她在舞蹈之中，站在俗稱C位的中間位置。少女向警方透露，「我以為如果我不遵守要求，我會失去在團體中的地位和我的家。」直到2022年10月為止，星野對她猥褻的次數約為2百次。

歲經紀公司老闆兼製作人星野友志涉嫌猥褻旗下未成年少女。(影片來源/テレ東BIZ Youtube)

報導指出，該成員已經退出女子團體，於2022年11月向警視廳萬世橋署諮詢時，揭發星野友志的惡行。針對警方調查，星野友志表示要跟律師談過後，才願意交代原委。許多網友得知後，紛紛查詢星野友志所成立的女子偶像團體，推測該團體活躍於秋葉原，不過還不清楚團名與活動現況。

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