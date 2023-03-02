宜蘭一間蔥油餅近日被消費者控訴，老闆娘收錢的時候，用手搓掉了一張百元鈔，然後再向客人多收錢，讓網友炸鍋，即便老闆娘的女兒發文道歉仍無法止血，不少人跑到店家的Google評論區刷一星負評，而店家昨晚疑似受不了指責聲浪，先是更改店名，並將營業狀態設為永久停業，但今（2日）早上相關負評全離奇消失了，而店家的營業狀態則改為「已打烊」，開始營業時間為上午11點。

一名女網友日前在Dcard上分享，和家人去宜蘭礁溪買一共220元的蔥油餅，給了老闆娘300元結帳，沒想到對方卻說少了一張100元，而大家低頭尋找都沒找到那張100元，因此即便覺得有點奇怪，還是再掏出了100元給老闆娘。事後原PO越想越不對勁，回看當天拍攝的影片發現消失的100元是被老闆娘用手搓落地上，認為老闆娘不老實，憤而將影片公布在網路上，呼籲店家能好好做生意，不要這樣偷吃步。

蔥油餅永久停業改「已打烊」，引起網友討論。（圖／翻攝自Google）

相關消息在網路上不斷發酵，不少網友猛烈抨擊，後來一名自稱是老闆娘女兒的網友發文道歉，但網友們仍舊不買單，不少人衝到店家的Google評論區灌一星負評，甚至還出現2年前的受害者跳出來控訴老闆娘「少給200元」。

整起事件不斷延燒，業者疑似受不了網路上的攻擊聲浪，昨晚更換了Google商家的名稱，並將營業狀態改成「永久停業」，不過，今（2日）早店家的Google負評全離奇消失，營業狀態則改回「已打烊」，開始營業時間為上午11點。