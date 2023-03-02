境外空污又來了！中央氣象局長鄭明典今早在臉書示警，北部開始有很明確的「境外移入」型空氣汙染，主因和近期偏乾有很大的關係；氣象局也提醒北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門等地區的空污濃度已亮起橘色警示，建議敏感族群勿外出活動。

鄭明典今（2）天早上於個人臉書指出，一波很明顯的「境外移入」型空氣污染來襲，且是從北部開始，主要是來自大陸空氣污染移入的影響，是今年第3波。他解釋，會有如此相對明顯的影響，和近期偏乾的大環境有關係，空氣品質劣化中。

中央氣象局長鄭明典表示，空氣品質劣化中。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

環保署表示，境外污染好發季節為每年 11 月至隔年 5 月，由於台灣位於東亞大陸空氣污染物傳輸路徑上，當東北季風盛行時，常挾帶上游的空氣污染物透過長程傳輸經過台灣地區，進而影響台灣的空氣品質，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

另外，氣象局提醒，受大陸冷氣團影響，今天清晨東北風可能挾帶境外污染物移入；雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。