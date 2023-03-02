大S（徐熙媛）去年三月震撼宣布與南韓團體「酷龍」成員具俊曄結婚，而婚後兩人愛得相當低調，但一舉一動仍是外界所關注的焦點，近日具俊曄在台接下新的代言，不只小S（徐熙娣）轉發支持「怎麼會那麼有男人味啦」，大S也甜蜜稱讚「好帥喔！」

具俊曄昨（1）日晚間在IG上公布自己在台接下的新代言，片中變換多款西裝及風衣造型，還試圖拿梳子梳頭，接著逗趣直喊「我是光頭，做任何事都要好看」相當有趣，影片釋出沒多久後，大S便立刻轉發大讚老公「好帥喔！」還送上三顆愛心，小S則直呼：「怎麼會那麼有男人味啦」，具俊曄也回應「I Love you ting ting」。

對此，許多人大讚具俊曄「太帥了！這個廣告有歐爸的藝術風格」、「中文超標準欸」、「說我是光頭真的好可愛又好好笑」，另外，看見小S與具俊曄的互動後網友也笑虧「誰的姊夫啦」、「妳不會是愛上妳的姊夫了吧」、「全世界最有男人味！又帥又可愛，羨慕妳有這個姐夫」、「國際巨星的姊夫就是帥」。

小S轉發支持姊夫，具俊曄也告白回應了。（圖／截圖自小S IG）

事實上，大S（徐熙媛）去年三月與具俊曄同時在IG宣布婚訊，消息震撼台韓兩地，這段因20年電話號碼不變牽起的緣分，讓外界稱之為「童話般的愛情」，而具俊曄也曾在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》談及兩人的愛情故事，當時具俊曄還滿面笑容地直呼「我覺得我現在應該是這世上最幸福的人了！」這番話除讓一旁好友劉在錫驚訝表示「沒想到哥會說出這樣的話」，更讓許多人感受到兩人之間的甜蜜。