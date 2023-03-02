2022九合一選舉牽動2024總統大選，民眾黨又以第三大黨之姿，選上多位議員與一位市長，成政壇關注焦點。媒體人韋安指出，以現實狀況而言，藍白很難實現完全合作，只要不互打就不錯了；即便總統人選各自發揮，但只要達成不互鬥共識，在區域立委採兩黨共同民調，禮讓強者出線，確保在野席次最大化，這樣就能解決難題且彼此都不吃虧。此說法引發討論，有人卻直呼實行困難，認為國民黨必須先拿出禮讓誠意，雙方才有進一步的空間。

韋安昨（1）日在臉書發文表示，以現實狀況，藍白很難實現完全合作，非綠聯盟鏡花水月。只要不互打，而互敬就不錯了。

針對如此情勢，韋安認為，國民黨與民眾黨可在達成「不互鬥共識」的前提下，總統人選各自發揮，市場機制最後分流；至於區域立委，可採兩黨共同民調，禮讓強者出線，確保目前在野席次最大化，這樣誰都不吃虧。

此說法引熱議，網友紛紛在韋安臉書下留言：「民眾黨若不支持國民黨總統候選人……立委也不可能合作的」、「共同民調有難度，白色難出線，國民黨應該把艱困選區禮讓民眾黨，讓民眾黨用區域立委選票帶動不分區」。