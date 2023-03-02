台北市長蔣萬安在228活動中致詞時遭嗆「殺人兇手」，昨（1）日則有獨派團體「台灣國」跑到法院，以前總統蔣中正未下葬為由，告發蔣違反《殯葬管理條例》。對此，媒體人張禹宣狠酸「台灣國」做秀，也指出，總統府第三局今年編列了300萬的預算，要用於前總統蔣經國的大溪陵寢修繕。

張禹宣昨晚間在臉書發文首先指出，慈湖的管理機關有兩個單位，分別是桃園市政府和國防部，主要經費來源由後者支出，前者則以觀光景點負責管理，然而，兩蔣下葬與否的相關權限，最主要是落在立法院。張禹宣指控，不管是行政院副院長鄭文燦或國防部，被問及此事時，總是通通推給中央，但從過去的扁政府，到蔡政府執政這七年，政府都有足夠的權限與機會去執行下葬一事，最終卻都以「尊重家屬」推託，而說穿了，就是想藉以持續「政治提款」。

張禹宣痛批，民進黨政府喊著轉型正義掃蕩威權的同時，竟把責任丟到蔣家家屬身上，且蔣家中能決定下葬與否的人，也絕非蔣萬安。前總統陳水扁甚至曾揭露，2004年1月27日前第一夫人蔣方良曾表達盼兩蔣葬在五指山公墓，以節省人力公帑，包括蔣萬安父親、行政院前副院長蔣孝嚴也曾表達支持。

張禹宣直言，「台灣國」明知道兩蔣下葬與蔣萬安不相關、告發也不可能起訴，不只消費了228事件，更消費了228受害者家屬，「一場鬧劇秀下限」。且他指出，就在今年，總統府第三局編列300萬元預算，要對大溪陵寢進行修繕，國防部也表示，「所幸先總統蔣公及蔣故總統經國先生確保了台海安全及國家穩定，為國家發展打下了厚實的基礎；不僅是對已故總統父子的情誼展現，更是落實『全民國防』理念的具體實踐」。

最後，張禹宣揶揄道，這下尷尬了，「台灣國」是不是要繞道總統府，痛批蔡英文濫花國家公帑、維護威權場域？「又出事了吧！」