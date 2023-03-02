從2020年至2022年8月之間，巴西將口罩用作針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的保護措施之一，之後這項措施暫停。2022年11月，因病例數增加而恢復。

雖然今天這項決定是由國家衛生監督局5位理事在表決中一致做出，局長托瑞斯（Antonio Barra Torres）在會議中戴口罩與繫安全帶相比較，強調面部防護的重要性。

托瑞斯說，安全帶僅對佩戴者有益，不繫安全帶通常不會給他人帶來風險，主要風險是針對不繫安全帶的人。戴口罩則涉及第三方的預防，既保護自己又保護他人。

根據國家衛生監督局，排隊下飛機、清潔飛機和關於疫苗接種重要性的警告播音等措施將維持。如果存在疑似COVID-19病例，航空公司應為出現症狀的乘客提供口罩。

國家衛生監督局理事福瑞塔斯（Meiruze Sousa Freitas）說，有些人可能覺得戴口罩不舒服，尤其是在炎熱潮濕的日子，但口罩的好處大於任何不適，尤其是在與其他控制措施（例如保持身體距離和經常洗手）結合使用時，防護效用更高。

巴西聯邦醫學委員會（CFM）2月中旬曾向國家衛生監督局提出暫停強制使用口罩的請求，並列舉一些顯示戴口罩預防COVID-19無效的國際性研究和刊物。

委員會主席蓋洛（José Hiran Gallo）表示，自2022年中以來，世界許多地方已解除防疫限制，結束因應COVID-19疫情而宣布的公共衛生和國家緊急狀態，沒有科學證據表明在社區中戴口罩對COVID-19的傳播甚至減少疾病有任何影響，且戴口罩對健康和環境造成危害，例如對最需要的人（如衛生專業人員）口罩不足以及處理口罩所產生的環境問題。

雖然國家衛生監督局鬆綁機場和飛機內使用口罩規定，醫生和科學家仍強調戴口罩遏制疾病傳播以及接種疫苗降低染病風險的重要性。世界衛生組織（WHO）建議戴口罩作為抑制病毒傳播的策略，專家重申戴口罩不會阻礙呼吸也沒有健康風險。（編輯：郭中翰）1120302