中租投顧前身為2002年成立的先鋒投顧，專業從事基金代理與投資諮詢，2007年成立「中租基金交易平台」成立，為國內投顧業首家獲金管會核准銷售基金的電子交易平台。中租企業於2016年底入主先鋒投顧，並於2020年2月中正式更名為中租投顧。

中租投顧新任董事長陳俊傑已在中租企業服務近30年，擅長企業營運管理、並有多年創投經驗，對資本市場相當熟悉，自2016年接掌中租投顧總經理以來，憑藉豐富管理資歷及對金融科技的創新理念，2019年與德意志資產管理合作推出智能理財服務「WISEGO」。

同時，中租投顧2019年亦取得全球最大資產管理公司之一的「資本集團」境外基金總代理，2021年底搶先推出全台唯一可跨品牌投資的母子基金「中租母子鎖利GO」功能，持續推陳出新優化「中租投顧」服務體驗，盼創造更優異的營運績效。

而新任總經理蘇皓毅在台灣與海外市場的金融投資圈資歷逾20年，加入中租企業亦超過10年，並擁有美國特許財務分析師資格。早年曾擔任包括先鋒投顧在內等基金公司的研究分析師，熟稔投信投顧產業，擅長解析全球經濟、財經分析議題。

蘇皓毅之後曾任職於凱基證券、開發金控與中租控股等公司，常年負責多項跨國併購案與新事業發展工作，累積不少異業人脈資源及擅長發展創新商業模式，有利於中租投顧探索不同生態圈的合作模式，及貼近國際金融市場走勢的營銷策略。