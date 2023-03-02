上大號擦屁股也有學問！大腸直腸外科醫師陳威佑指出，門診常遇到排便後擦屁股導致肛門破皮、肛裂就診的病患，他建議大家以「水洗」方式清潔最佳；至於糞便擦不乾淨則與飲食有很大的關係，大多是纖維攝取不足，導致糞便黏性增加。

陳威佑在臉書發文指出，上完大號主要的清潔方式有3種，第一是「水洗」。現在很多人家中裝有「免治馬桶」，上完廁所直接使用水柱沖洗非常方便，尤其對於痔瘡好發族群，建議水洗是較好的選擇。

第二是「濕紙巾」。陳威佑說，近幾年開始流行使用濕紙巾擦屁股，因為相對於乾擦，濕擦對於肛門上皮組織的傷害較小；它的含水性具有較高的吸附性，能同時帶走肛門周圍的髒污。

最後是「衛生紙」。陳威佑指出，市售衛生紙使用的材質和製造的細緻度，都會影響衛生紙的柔軟性，若過度擦拭，細緻的肛門皮膚層就容易磨破。因此對於肛門清潔，陳威佑建議水洗最佳，再來是濕擦，最後才是乾擦。

至於為何便便會擦不乾淨？陳威佑表示，和飲食及生活習慣有很大的關係，大多是因為纖維攝取量不足，讓糞便黏性增加，建議一天纖維攝取量要達到20克。另外，有些人因為工作因素，有便意時無法立刻去廁所，久而久之腸道蠕動排出糞便的敏感度會降低，造成無法一口氣順利解便或卡便的情形。