電子煙油藏「麻煩」 男路邊呼麻被逮哀求：別這樣啦！

中山二派出所長侯宏哲說明案情。（翻攝畫面）

台北市警中山分局中山二派出所員警日前巡經中山區林森北路一帶時，忽聞空氣中瀰漫大麻氣味，且見路旁一男子形跡可疑，主動上前盤查，當場查獲含大麻菸油的電子煙一支。

中山分局中山二派出所巡邏員警16日凌晨行經中山區林森北路與雙城街23巷口時，嗅聞空氣中飄散濃濃大麻味，且見顏姓男子徘徊於該處且不時張望，員警察覺有異遂趨前攔查，並詢問有無攜帶違禁物品。

顏男心虛，自知東窗事發，主動自外套左側口袋取出1支電子煙交付員警，經員警以毒品初步檢驗試劑檢測煙油成分確呈大麻陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

顏姓男子一度哀求員警：「唉唷，別這樣啦！」表示他剛洗完澡出門訪友就被逮，真夠倒楣，不過他路邊呼麻，大麻氣味瀰漫空氣中，員警一聞就覺得有異，訊後依法送辦，並根據顏男的供述，追查大麻電子煙油的取得管道，全案擴大偵辦中。

中山分局呼籲，「大麻」屬於中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用有耐受性及心理依賴性，對人體危害甚大，提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖、以身試法。

《菸害防制法》1月12日經立法院三讀通過修法，全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，同時納管加熱菸。

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