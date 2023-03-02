高雄市橋頭區隆豐路與公園路口3月1日深夜11時許，41歲林姓男騎士行經橋頭區公園路，突然被一輛闖紅燈的小客車撞擊，導致林男受傷倒地並遺留下自小客的車牌一面；林男因頭部受傷，送醫不治。警方循線逮補肇事的29歲何姓男子。
岡山分局橋頭所昨晚獲報這起交通事故，通知消防隊將傷者送醫，傷者送醫時OHCA （到院前心肺功能停止），經急救，醫師宣告不治。
警方根據現場遺留的車牌，以車追人，通知肇事的何男到案說明。經查，何男無酒測反應。至於肇事情形，仍待調查。
高雄市橋頭區隆豐路與公園路口3月1日深夜11時許，41歲林姓男騎士行經橋頭區公園路，突然被一輛闖紅燈的小客車撞擊，導致林男受傷倒地並遺留下自小客的車牌一面；林男因頭部受傷，送醫不治。警方循線逮補肇事的29歲何姓男子。
岡山分局橋頭所昨晚獲報這起交通事故，通知消防隊將傷者送醫，傷者送醫時OHCA （到院前心肺功能停止），經急救，醫師宣告不治。
警方根據現場遺留的車牌，以車追人，通知肇事的何男到案說明。經查，何男無酒測反應。至於肇事情形，仍待調查。
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