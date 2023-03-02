阿根廷奪下隊史第3座世界盃冠軍，為了慰勞一同辛苦奮戰的隊友，球王梅西（Lionel Messi）大手筆豪撒17萬5000英鎊（約新台幣644萬1736元），買了35支金色的iPhone手機，準備發送給阿根廷成員。

梅西還找上iPhone配件設計品牌「iDesign Gold」執行長萊昂斯（Benjamin Lyons），替每支手機刻上球團成員名字、號碼以及阿根廷隊徽，並鍍上24克拉黃金。iDesign Gold在全世界有著極高知名度，包括梅西隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）、英國拳王安森尼喬雪（Anthony Joshua）、美國名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、好萊塢男星艾米漢默（Armie Hammer）都是iDesign Gold的忠實客戶。

梅西與萊昂斯合作多年，在阿根廷奪冠之後，萊昂斯就曾親自送上替他量身打造的24K鍍金手機，「梅西不但是GOAT，也是我們最忠實的客戶，世界盃冠軍賽後就聯絡上我們，他想替阿根廷成員準備一份特別的禮物，但不想送普通的手錶，所以我建議用金色iPhone刻上他們的名字，他也很喜歡這個想法。」

梅西剛拿下FIFA年度最佳男子球員，他不將功全往自己身上攬，決定用昂貴精品來獎賞隊友們的出色表現，每支手機花費梅西高達5053英鎊（約新台幣18萬6061元），由於是精緻鍍金，遠超出零售價886英鎊（約新台幣3萬2624元）。