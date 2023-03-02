此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在台中銀、土銀、華銀、臺銀、一銀、臺企銀、兆豐銀、輸銀、三信商銀及高雄銀等11家金融機構參貸下順利募集完畢，充分顯見銀行團對義力營造的營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

義力營造長期致力於台灣營造產業發展，主要承攬國家公共建設、擁有豐富施工經驗，曾參與「彰化濱海工業區鹿港區委託開發計畫」、「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」等多項政府指標性開發工程，工程實績遍及全國，為內政部評選的優良營造業者。

彰銀表示，此次義力營造承攬的「嘉義縣中埔產業園區」及「嘉義縣水上產業園區」委託開發、出租及管理計畫案，為經濟部因應台商回台設廠用地需求，規畫以「只租不售」方式，將嘉義縣2處台糖農場土地分別開發為中埔及水上產業園區。

中埔及水上產業園區2個園區同步啟動後，預估可為嘉義縣增加88.52公頃產業用地，創造1.1萬個就業機會及每年470億元產值，未來結合鄰近既有工業區，將可有效串連嘉義整體產業軸帶，相輔相成達到擴增、外溢最大效應，帶動嘉義縣產業發展。