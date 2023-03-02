根據經濟部2022年2月公布數據指出，去年全台網路零售額超過4,300億元，年成長率達24.5%，電商消費已成為你我生活日常， 7-ELEVEN超前部署數位轉型服務平台，自2019年3月領先同業推出開店平台「賣貨便」，打造秒懂易上手的數位創業神器，可解決微型創業家與地方創生的青年團體經營社群電商4大痛點，包含「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」，更領先同業推出貼心加值服務，包含「賣貨便官網╳OPEN POINT APP雙經營管道」、「多溫層賣場經營」、「自動合併訂單」、「社群團購貼文自動接單」、「直播自動化變價」等功能，並提供多元支付收單與取貨管道，累計服務賣家數上百萬名、協助近2000萬個賣場開站、吸引5000萬人次下單，串聯逾6600家7-ELEVEN門市，成為買賣家離家最近的寄取件服務平台。

統一超表示，7-ELEVEN積極藉由賣貨便、i預購雙管齊下，架構24小時零距離的電商服務平台，3月針對春季電商旺季，分別推出賣家寄件滿額送、買家享超值折扣與下單免運等多元網購活動，搶攻千億元宅經濟。

受惠台灣7-ELEVEN及轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等營收表現亮眼，共同推動統一超2022年合併營收2904.34億元，年成長10.54%，連續第7年創下新高，全年合併稅後盈餘達110.7億，年成長10.49%，每股盈餘為8.93元，公司董事會決議每股配息9元。

統一超1月合併營收為266.13億元，年增12.32%，創下單月歷史新高，展望2023年，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續多元展店、開發創新服務與差異化商品，深耕OPEN POINT會員生態圈，整合線上線下策略創新消費體驗，營運成長樂觀可期。