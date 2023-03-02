英業達在今年西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2023展會中，再次攜手趨勢科技及其5G資安子公司訊勢科技(CTOne)及新漢(8234)，共同展示部署由訊勢科技所研發包含端點及網路層的趨勢科技多層式混合網路資安防護的5G專網及AR/VR應用於新漢智慧工廠之案例，並將廣邀觀展客戶體驗。

除智慧工廠應用案例之展示外，英業達亦將展示建構5G專網之硬體，包含多種以O-RAN為基礎之無線電單元(Radio Unit)以及基頻單元(Base Band Unit)，可提供客戶依不同之需求選擇最適產品組合。此為英業達首次參加MWC展會，故採取較為保守之參展方式，與合作夥伴共同展示，經前兩日活動成效分析，明年確定將以自有攤位參展，以擴大展示空間、品牌知名度及潛在商機。

英業達5G企業專用網路解決方案，乃基於微軟Azure Private 5G Core的核心網路軟體與英特爾5G優化CPU之伺服器整合而成，並專注開發智慧工廠解決方案以及應用案例。目前5G專網解決方案與5G賦能的數位分身(5G-enabled digital twins)已於微軟Azure Marketplace上架，供客戶下載及評估。而上述新漢智慧工廠之案例，經微軟錄製為全球成功案例之一，並正MWC公開播放中。

微軟產品管理副總裁 Shriraj Gaglani表示：「隨著與英業達共同創建5G Next Lab，我們期待能探索出次世代的5G、物聯網與人工智慧解決方案，為全球企業客戶帶來新穎及創新的服務，加速他們的轉型進入工業4.0。」