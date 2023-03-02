TrendForce表示，除了經濟持續逆風及高通膨，促使北美四大雲端服務供應商（CSP）下修今年伺服器採購量外，目前也觀察到包括戴爾（Dell）與慧與科技（HPE）在內的企業OEM，亦已開始調降ODM的主板生產。

TrendForce指出，OEM業者今年出貨目標恐面臨幅度不小的調整，其中包括Dell、HPE為首的美系傳統企業品牌供應商，而第三大OEM業者、陸系的浪潮（Inspur）則是受政策面影響因素較多。

其中，Dell目前仍待解決在ODM與倉儲的半成品，即便可透過轉移ODM訂單暫時緩解壓力，仍無法有效降低庫存，TrendForce預估今年伺服器出貨量年減幅將擴大至8.1％。HPE則尚無明顯調整，但今年伺服器出貨量仍衰退、估年減6.2％。

此外，據TrendForce調查，企業端客戶因成本考量，普遍希望在Ice Lake後的平台轉換率降速，將直接影響Sapphire Rapids機種今年出貨比重、與後續銜接的Emerald Rapids機種規畫，因此後續Dell、HPE出貨表現仍存在衰退風險。

中國大陸方面，TrendForce表示，伺服器需求仍受政策層面高度支撐，如去年國資雲、東數西算工程等專案。目前中國大陸市場正面臨明顯轉型，雖尚未對全球伺服器需求造成影響，但有望帶動一系列生態系變革。

就Inspur來看，2023年出貨集中在中國大陸國家級別標案與營運商招標，在中國大陸兩會前夕出貨動能相對疲弱，預估自第二季後才會逐步提升。不過，TrendForce預期在4大因素影響下，Inspur今年伺服器出貨量仍將衰退，年減約3.2％。

TrendForce指出，過去互聯網所帶來的伺服器需求已明顯限縮，包含百度、阿里巴巴與騰訊在內的伺服器採購台數均較以往減半，其次為美國商務部制裁導致國資雲與東數西算工程標案遲滯。

再者，包括中興通訊、新華三集團、信遠通與中國大陸政府創信為主的第三方機構興起，新興國產OEM業者將顯著分食Inspur版圖。最後，疫後復甦帶來的激勵因子未能顯著持續，加上通膨造成的消費級距拉大，導致企業端的採購計畫延宕。