隨著兩岸積極評估恢復更多航點，陸客來台已露出曙光。陸委會副主委李麗珍上月23日表示，陸委會正會同相關部門進行規劃評估陸客來台觀光，希望「做好一點」，包括未來開放後一些管理面的強化，目前正積極進行中。接受官方委託經營基隆和平島公園的宏岳國際董事總經理黃偉傑提及，2008年開放陸客時，推什麼特產都賣很好，「感覺陸客都快把台灣買下來了」，他希望政府也盡速開放陸客來台觀光。

黃偉傑今(2)日接受《中評社》訪問時提及，他以接陸客案的旅行社起家，2007年擔任入境部門的主管，2008年台灣即開放陸客，那時全台接陸客的旅行社僅8家，最高峰曾1年帶100個陸客團，且陸客消費力很強。黃偉傑笑稱當時無論推什麼特產都賣很好，「感覺陸客都快把台灣買下來了」。直到2012年旅行社產生削價競爭、紅海市場，因此他毅然決然回基隆家鄉創業，2013年元旦進駐基隆和平島。

黃偉傑認為，在上位者應精準抓住開放程度、擴大效益，除小三通外，現在兩岸只有4個直航點，跟以前比起來太少，過去一年幾百萬陸客來台，可是連16個直飛航點都不夠。黃偉傑強調，陸客終究是很大的經濟體，是否可斟酌逐步開放，可先讓商務客來台自由行，再全面開放。