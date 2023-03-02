盛達電業通訊事業處總經理陳弘政表示，我們可為企業、零售、教育、醫療、工業、交通、能源和智慧城市等各種產業提供高彈性的最佳通訊解決方案。擁有高性能、可靠和安全網路連接的室內/戶外5G FWA CPE客戶終端設備可支援5G O-RAN企業專網、固定無線接入、IoT/M2M和關鍵任務通訊等各種應用。

此次盛達於MWC推出的5G FWA解決方案包括可安裝室內或戶外的5G uCPE(通用 CPE)；可獲取最佳訊號以提供最大部署靈活性的創新設計uCPE；將多個頻寬整合從而創建超高速網路傳輸的5G"2X"雙載技術，搭配其自行開發的BECentral CloudEdge雲端管理系統，可快速部署5G無線區域網絡(WAN)，同時提供更彈性的管理方式幫助營運商降低成本提高效率。

盛達1月合併營收為5778萬元，年減47.57%；盛達佈局綠能事業有成，2022年前3季綠能事業的太陽能及儲能營收合計已佔全體營收53%，受惠於綠能產品線持續成長，且通訊產品持續發展具成長潛力的5G FWA及5G IoT應用需求，盛達表示，「審慎樂觀」看待今年營運。