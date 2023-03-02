藝人歐陽靖常在社群網站分享育兒經，也不吝嗇分享台南美食口袋名單，不過卻遭部分酸民認為在「業配」，讓她氣到將原本PO出的早餐分享文刪除，強調未來不願再分享店家資訊，甚至要求網友「自己神」，不過稍早她卻突然發文道歉，強調未顧慮到商業利益衝突，未來發文會更斟酌。

歐陽靖昨(1日)晚無預警將分享的早餐文刪除，她透露是遭部分酸民「黑特」，指控收了店家好處才PO文業配，讓她氣到表示未來PO台南當地小吃文，都不會再分享店家名稱和資訊，甚至要求「大家請自己神」，還附上火大的貼圖符號，看得出來相當不滿，不過稍早卻發文為自己的言行道歉，表示從寫台南早餐文後，粉專多了非同溫層的網友追蹤，目的多是為了美食情報資訊而來，對象包括台南餐飲業界知情人士與親友。

不過在撰文提及特定店家時，網路出現指控她和論戰店家誠信度的負面留言，她舉例像是某次享用早餐時，剛好被拍攝的媒體捕捉到身影，新聞曝光後，台南市政府相關人士都感謝她為當地宣傳，但卻造成附近店家不滿，質疑為何媒體獨報她光顧的店家，對此，她坦言沒顧慮到商業利益衝突的問題，是自己犯下的錯誤，未來發文會更斟酌，除了店家資訊會簡單帶過，也不會對料理美味度做贅述，接著自嘲：「若一不小心再造成新的排隊名店，巷子內的台南人也會不開心」。

歐陽靖強調平時PO文要談論的並非美食本身，而是「有溫度的東西，味覺是人文、是歷史，也是傳承、是五感的體驗」，對此，網友紛紛回應：「感覺大家的價值觀也很非黑即白，好吃的東西就只能有一家嗎」、「有時候只是單純的想法而已，卻讓其他人士更有話題來討論」、「這世代變得很複雜，受傷的不是製造惡意或抹黑的人，而是最初以善意及單純的心分享的人」。