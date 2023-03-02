一名網友在南投某處公園發現溜滑梯下方出現一根細長鐵棍擋在中間，笑說「一場關於少子化的社會性實驗」，其他網友也說「大腿開開滑下就完了」；不過據了解因全台磨石子溜滑梯（大象溜滑梯）已不符合國家標準CNS規定，必須改善或拆除，當地管理單位才會用鐵柱站石先擋柱。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，照片中是一處溜滑梯的下方竟出現一根細長鐵棍，該鐵棍就直直立在滑梯下方的「正中間」，民眾若真的從上方滑下，雙腿中間恐怕會被鐵棍撞擊，原PO分享圖片笑說「一場關於少子化的社會性實驗」，PO文短短2天吸引近2萬人按讚，超過800則留言。

一名網友在南投某處公園發現溜滑梯下方出現一根細長鐵棍擋在中間，笑說「一場關於少子化的社會性實驗」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友紛紛留言「原來台灣缺蛋，就是從這引起的」、「這不是要先轉10圈然後看誰先爬上去嗎」、「這不是軟今天，是軟永遠了」、「自己一個人也能阿魯巴」、「為了防止你溜過頭，這可是讓你緊急停止的裝置，可以說這設計是非常的實用...相當的完美」、「大腿開開，孩子掰掰」、「這誰設計的啦」。

不過也有內行網友指出，因為修法後水泥類的溜滑梯已不合規定，只能用塑膠材質的滑梯，因此全國類似水泥材質的溜滑梯必須全部擋住出入，每個單位作法不同，有的是用鐵門擋住，有的是直接在滑梯做盆栽設計；也有人留言「八成怪獸家長去投訴，乾脆封起來」、「水泥溜滑梯危險，不如請那些人不要出門吧」。