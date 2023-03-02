國民黨台北市議員游淑慧於228當天發文，針對台北市市長蔣萬安出席追思會遭嗆一事，痛批「有人想在台北操弄悲情、仇恨和對立……顯然劃錯重點也太小看台北市民了」，並點名嗆台灣基進台北黨部主委吳欣岱，強調蔣當選市長靠的是57萬台北市民。游隨後遭大批網友出征，她也親自一一回擊，強調228的歴史傷痛大家應放在心裡、記在腦海，而非一天到晚假正義之名要人道歉及批鬥。

游淑慧2月28日在臉書發文指出，吳欣岱質疑蔣萬安，認為「他也應該意識到自己是靠著什麼東西一生幸福，無憂無慮地選上台北市長的，如何不感到羞愧？如何不抱持歉意？」游反嗆，蔣靠的是57萬台北市民選上市長的，「連這也要問喔？」那民進黨又是靠著什麼，敢推出一個被台北市民近7成都反對的陳時中？護航一個雙論文抄襲的林智堅？組成一個讓人民缺蛋、缺藥、缺電的政府，他們才是真正該感到羞愧、該抱持歉意的。

針對228所引發的爭議，游淑慧強調，有人想在台北操弄悲情、仇恨和對立，顯然劃錯重點也太小看台北市民了。228的歴史傷痛，我們要放在心裡、記在腦海只是許多不是當事人的政客，一天到晚假正義之名，要人家道歉，或進行批鬥，說穿了只是在進行自己的政治鬥爭，這對所有受難者和家屬來說，才是消費和不敬。

此文發出後湧入不少網友留言謾罵，游淑慧也親自迎戰。昨（1）日，游也將自己被出征的留言截圖，直言她昨晚不意外又被網軍、側翼、藏臉蓋名者攻擊洗板，然而誰有228的發言權？那些喜歡操弄228的政黨和政客，都應該閉嘴。