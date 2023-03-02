宜蘭一間蔥油餅店惹議，一名消費者PO影片爆料說，老闆娘不太老實，收錢點鈔時故意搓掉一張百元鈔，再向消費者多收錢，引發眾怒。警方則表示，目前沒有接獲報案，但如果店家企圖使消費者多支出費用，來獲取不當利益，恐涉及《刑法》的詐欺罪。

宜蘭礁溪一間蔥油餅店遭消費者控訴，將收到的300元紙鈔搓掉一張，藉此多收錢，相關影片被PO到網路上後，由於手法看起來太純熟，讓不少網友看了怒火中燒，憤而湧入Google刷一星負評，而店家疑似受不了網路上的攻擊聲浪，昨晚（1日）將Google營業狀態改為永久停業，但今早（2日）相關負評都已經消失不見，營業狀態也改為「已打烊」。

蔥油餅店附近的店家則幫忙緩頰說，蔥油餅店的老闆夫妻是「古意人（台語：老實人）」，沒必要也不會去貪這100、200元，因此相信整起事件可能就是一場誤會，而老闆娘的女兒也出面道歉說，媽媽很自責，以後會落實清楚點鈔票，並表示爸媽不是這樣的人，否則生意也無法做這麼久。

根據《ETtoday》報導，警方表示，事情爆發以後未接獲報案，但如果店家企圖使消費者多支出費用，來獲取不當利益的話，那可能就不屬於單純民事糾紛，恐涉嫌《刑法》的詐欺罪；而消保官也提醒民眾若遇到類似的事情，可向消保官反應。