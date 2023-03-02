台中高分檢署檢察長張清雲因6年的檢察長任期將於今年7月屆滿，可能牽動一波檢察首長調動。據了解，由於明年適逢總統及立委大選，加上一審檢察長目前均無任期即將任滿者，因此預料法務部這波的檢察首長調動幅度及範圍並不大，法務部預計將於今年5月起正式啟動檢察長遴選人事作業。

據了解，今年的檢察首長調動，將是法務部長蔡清祥任內第5次的檢察首長調動。

另據指出，除了檢察首長外，法務部調查局繼上波70多人的高階主管調動後，目前也計畫一波外勤處站主任、科長等中階主管調動，以因應2024年總統及立委選舉查察工作。

官員表示，台中高分檢署檢察長張清雲將於今年7月任滿檢察長，由於現職一審檢察長之中，並沒有6年任期將屆滿者，其中任期最久的台中地檢署檢察長郭永發，任期也要到明年7月才屆滿，因此目前初步僅有1個檢察長缺。

另檢察總長邢泰釗有4年任期保障，台灣高檢署檢察長張斗輝去年才接掌台高檢，邢、張因分別在選舉查察、打詐、安居緝毒等績效卓著，2人均不可能異動，外界認為這波檢察首長調動幅度及範圍有限。

據了解，法務部為了因應明年總統及立委大選的選舉查察工作，初步規畫部分地區上任僅1年的檢察長，傾向不調動，預期這次的檢察首長調動幅度及範圍可能不大，但會不會連動法務部一級主管異動，也令司法圈關注。

依照過去慣例，台中高分檢檢察長有可能由其他高分檢檢察長接任，如果目前最資深的二審檢察長、高雄高分檢檢察長費玲玲可能接台中高分檢檢察長，相關人事連動下，包括台南高分檢檢察長朱家崎可能接高雄高分檢檢察長、花蓮高分檢檢察長洪培根可能接台南高分檢、金門高分檢檢察長鄭銘謙可能接花蓮高分檢檢察長。至於金門高分檢檢察長一職，則可能由法務部一級主管或一審檢察長接任。

依規定，檢察長調動須先由法務部提出職缺數額後，經法務部檢察官人事審議委員會討論出職缺1倍人選，再呈請法務部長圈選任命，據指出，法務部將於今年5月啟動檢察長人事遴選作業，屆時檢察長人事案可望明朗。