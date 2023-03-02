一艘前往花蓮溪出海口捕撈鰻苗的膠筏昨晚突然失去舵效，擱淺溪口岸際，動彈不得，不過當時風浪漸起，情況相當危急。（海巡署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一艘前往花蓮溪出海口捕撈鰻苗的膠筏昨晚突然失去舵效，擱淺溪口岸際，動彈不得。（海巡署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

東北季風影響，花蓮從昨天晚上開始颳起大風，一艘前往花蓮溪出海口捕撈鰻苗的膠筏卻突然失去舵效，擱淺溪口岸際，動彈不得，不過當時風浪漸起，大浪不時拍打在膠筏上，狀況相當危急，所幸船上2人經海巡人員救出後，無生命危險，不過考量海象不佳，膠筏目前暫時固定在岸際，今早將由其他船筏將其拖帶進港。

海巡署第九巡防區指揮部昨晚8時許，獲報指出一艘膠筏距岸過近，疑擱淺花蓮溪口南岸岸際，經確認為花蓮漁港籍的膠筏，且船上有2人受困待援，隨即指派第六海巡隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、花蓮商港安檢所、七星潭安檢所及海保署人員趕赴現場救援。

海巡人員抵達現場發現該船已坐灘在花蓮溪水道口南側岸際沙灘上，不過晚間風勢漸大，大浪不時拍打上岸，現場狀況相當危急。

海巡人員先將船長與船員接駁上岸，所幸2人大礙，接著再觀察膠筏擱淺情形，無油污外洩，考量昨晚海象不佳，將其暫時固定於岸際旁，今早將由友人船筏協助拖帶進港。

膠筏船長說，昨晚因要進行捕撈鰻苗作業，便到花蓮溪出海口，因該區為河水與海水交界處，是最佳捕撈的作業區域，但受東北季風夜後增強，膠筏失去舵效以致意外擱淺。

東部分署第一二岸巡隊表示，近期天候海象較不穩定，提醒出海作業船隻應多加注意航行安全，如遇危難狀況，請立即撥打118免費服務專線。