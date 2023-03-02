25歲女星王淨外型甜美、氣質清新，因演出電影《返校》女主角而爆紅，成為近年備受矚目的新生代女演員。她也在最近上映電影《我與鬼成為家人的那件事》出演警察，被封為「最美警花」。一向給人甜美逗趣形象的王淨，近日罕見在社群平台上曬出辣照，火辣身材被看光，更吸引10萬名粉絲按讚。

王淨在社群平台為時尚名牌宣傳服飾，只見她上半身只穿上一件蕾絲碎花內衣，大方秀出性感的鎖骨，若隱若現的視覺效果加上胸下的交叉綁帶，看來復古又前衛，短版造型更讓她的水蛇腰曲線一覽無遺，下半身同樣碎花的短裙，更顯優雅可愛。

這系列又甜又辣的照片曝光後，引來粉絲們暴動：「噢買尬 太辣太辣」、「淨淨長大了」、「請你把外套給我穿好來」、「小曹要受不了惹啦」、「淨的身材好好」、「不敢相信！太漂亮了吧⋯」、「辣到跌倒」、「救命辣翻太美」、「王淨ㄉ身材是魔鬼」。

見到她辣秀魔鬼身材，也引來不少藝人好友留言，好友李佳穎開玩笑說：「啥都沒露但我看超久欸」，張書豪也表示：「我想說我沒有亂追蹤啊～這素隨？」、炎亞綸直呼：「有點辣」，曾少宗回應：「不得了～」。