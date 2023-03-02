小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。證交所指出，現行措施為：「上市櫃有價證券於開盤前一分鐘，如任一次試算成交價與其前一次試算成交價漲跌超逾3.5％時，該有價證券暫緩開盤撮合。」、「暫緩開盤撮合之有價證券，延緩二分鐘後依序開盤撮合成交。」、「暫緩開盤二分鐘內，每五秒揭露試算行情資訊，投資人可新增、取消或修改委託。」

但自3月20日起，「開盤前一分鐘取消及變更買賣，申報數量達該有價證券開盤前買賣申報數量之30％以上時」，也將納入暫緩開盤撮合。證交所提醒投資人留意上述新規定，若在8點59分至9點開盤前，大量取消下單，該有價證券將遭到暫緩開盤。。

【1】證交所 扭轉下假單歪風

為了解決有心人士「下假單」，企圖干擾股價開盤行情，證交所表示，自3月20日起，正式實施「開盤前，大量取消，納入暫緩開盤」措施。所有上市櫃有價證券將一併適用。

由於不少特定市場主力，經常在盤前試撮時，透過下假單來影響股價表現，為了遏阻此一下假單現象，證交所決定扭轉此一歪風，從20日起，投資人若在開盤前大量抽單，則該檔有價證券將納入暫緩開盤。

【2】傳美國擬再出重手 掐斷美企對華為出貨

在對中國資通訊大廠華為窮追猛打三年多、斷絕其5G發展道路後，美國打算再出重手。知情人士透露，基於國安考量，拜登政府正考慮撤銷向美企發放的對華為出貨許可證，除原本已停止出口的5G產品，禁令進一步擴及成熟的4G產品。一旦成真，包括高通、英特爾等美企，都將遭受影響。

【3】張國煒：對股民解套有信心

解封後客運復甦加上國內掀旅遊潮，星宇董座張國煒1日表示，「今年會努力，盡量拚損益兩平。」他強調，星宇是新創公司，希望投資人著眼公司價值與前景，以長期投資眼光買股；近期星宇股價波動劇烈，有些投資人被套牢，他感到心疼與抱歉，但「不是我的罪過」，他有信心投資人未來有很多機會可以「解套」。

【4】美晶片法案補助劃紅線 韓國半導體廠衝擊大

設備業者指出，台積電位於中國南京12吋廠及上海松江8吋廠的成熟製程擴產計畫已執行完畢，未來維持現有營運規模，接受美國政府條件不會造成直接衝擊。至於三星及SK海力士受影響程度較大，因為中國營運據點占總記憶體產能比重較高，中國又是最大市場，且記憶體製程若不能持續升級，恐導致單位生產成本過高及獲利能力明顯弱化等問題。

【5】布蘭特油價 下半年恐升破90美元

路透調查49名經濟學家意見顯示，預估今年布蘭特原油均價在每桶89.23美元，低於1月調查的90.49美元，但仍高於目前水準。今年西德州原油均價預估每桶83.94美元，低於前次調查的85.4美元。部分分析師指出，布蘭特原油繼第一季均價85美元，第二季均價上升至88.6美元後，下半年可能跨越90美元大關。