香港名媛蔡天鳳遭前夫一家殘忍殺害分屍，事件曝光後震驚外界，而在朋友口中蔡天鳳心地善良和藹可親，因此讓許多人相當心疼不捨，近期有許多網友找到蔡天鳳的「小紅書」帳號，紛紛在貼文下留言希望她可以安息，而她母親的抖音帳號中同樣湧入大批網友，也讓蔡天鳳生前部分生活片段曝光。

蔡天鳳的母親過去經常會在抖音中，上傳與家人的生活日常，在大女兒蔡天鳳不幸遇害後，許多網友紛紛前來哀弔安慰，而其中有一則是蔡天鳳在今年一月前往巴黎拍攝時尚雜誌封面的紀錄片，當時蔡天鳳坐在梳妝台前等待化妝師替她上妝，素顏出鏡的她看起來氣質清新脫俗，且說話口吻相當溫柔。

該影片曝光後，讓網友大讚她猶如仙女也感嘆「天妒紅顏」、「好溫柔漂亮的小姐姐！在生命最後一刻多麼無助！願你在天堂没有悲慘與痛苦」、「對不起以這種方式認識你，願天堂的你没有痛苦」而截至今日該則影片按讚數達5.4萬、近2萬次轉發以及6千多則留言為她致哀。

然而，事發至今蔡天鳳的頭顱及部分殘肢接已尋獲，但主要軀幹與雙手仍下落不明，香港警方仍持續擴大搜索，盼早日釐清死因及確切死亡時間，而目前涉嫌殺害蔡天鳳的前夫一家目前已逮捕到案，日前完成應訊後皆不得保釋。