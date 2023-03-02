一名陳姓男子參與6起恐嚇案遭檢察官起訴，經新北地院判決，法官在判決書中大讚其「敢作敢當，男子漢大丈夫」，令人欽佩，因此不忍重判，最終判刑兩年，可易科罰金。讓知名作家苦苓在臉書發文痛批，對加害人充滿崇拜跟慈悲，「對台灣的司法徹底絕望」。

「我真的是輸給台灣法官了！」苦苓發文指出，一名陳姓男子與另三名夥伴，因不斷恐嚇欠債的被害人，跑到對方的會計事務所鬧場，還到對方家裡去丟雞蛋、踹門，在鐵門上噴漆「欠錢還錢」，又傳簡訊恫嚇「錢可以不要，要玩死人的方法有很多」，導致被害人搬家、會計事務所被迫結束營業。

檢察官依法起訴，另三人都被判刑確定，而陳男卻被法院判定「確屬敢作敢當的男子漢大丈夫，此等血性男子，實令人欽佩，不忍對其重判」，因此判刑兩年、可易科罰金，「根本不用入監服刑」。

苦苓驚呼「我的老天鵝！」，什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判？真是太令人感動了！這麼了不起的人，應該表揚他為十大傑出青年才對，怎麼還把捨得把他判刑、罰款呢？。

苦苓表示，有人老是批評說台灣的法官眼裡從來沒有被害人，豈止如此？他們有些人的眼裡對加害人還充滿了崇拜跟慈悲，「三不五時就打臉我們這些迷信世間還有正義的無辜小民。」

苦苓感嘆「我真的無話可說了，對於台灣的司法徹底絕望，從今以後，我不會再用任何一個字來評論這些『枉法』事件，各位同胞也請自求多福吧！」。