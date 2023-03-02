2023年晨星暨Smart智富台灣基金獎公布得獎名單，統一投信以扎實的投研實力，抱走股票型基金團隊研究獎，今年已是統一投信第五度獲得這項至高榮耀。加上日前公布的指標基金獎，統一投信也奪下多個資產類別的最佳基金公司獎，股票團隊的堅強實力，獲得一致肯定。截至2月24日，統一投信歷年在各大基金獎中，獲得獎項高達108座，包括18座團隊獎及90座個別基金獎。

Smart台灣基金獎本次共頒出26個獎項，包括2個團隊研究獎、19個主動式基金獎及5個ETF獎項。其中，主動式基金獎項今年有高達3934檔基金角逐，得獎機率不到0.5%，堪稱是台灣競爭最激烈的基金獎。過去一年來，金融市場處於驚濤駭浪之中，讓評審團進行基金評選更加困難，最後勝出的優質基金，必須做到「空頭小輸，多頭大贏」，為投資人創造長線財富，才是Smart智富基金獎想表彰的基金。

值得一提的是，股票型團隊獎得主的產生，除了各種短中長期報酬與風險值的量化數據篩選，還要針對合格的團隊進行質化的書面審核、接受評審團當面的提問挑戰，最終評核整體團隊投研實力為依歸，包括投資的縝密度及風險控制、市場突發事件應變、團隊穩定度、人才育成等多面向，嚴選出最卓越的基金公司。個別基金方面，競爭激烈的Smart台灣股票型基金獎，由統一黑馬基金獲得。

此外，稍早公布的第7屆《BENCHMARK》指標台灣年度基金大獎，統一投信再次獲得9座獎盃，包括公司團體類別及個別基金獎。在最佳基金公司獎方面，統一投信以優秀團隊表現，在三大資產類別獲獎，分別為台灣中小型股票、產業股票－資訊科技、亞洲新興市場股票。

個別基金則由統一強漢、統一黑馬及統一奔騰這三檔基金獲獎，而且每一檔都同時拿下最佳表現大獎（代表累積報酬較同業更勝出）及定期定額大獎的同級最佳。這三檔基金投資類別，分別為大中華股票、台灣中小型股票及產業股票－科技。不只是基金獎常勝軍，都是統一投信人氣很高的長青基金。

目前統一投信也推出旗下基金限時活動，6月底前投資人透過定期定額或日日扣方式，申購該公司旗下全系列基金，皆能享有扣款終身零手續費優惠。