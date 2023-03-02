中國駐肯亞使館網站2日消息，中方注意到近期關於肯亞奈洛比市「中國廣場」超市的有關情況，願重申中國駐肯亞使館支持中肯兩國深化貿易與投資合作，支持中國企業和中國公民在肯依法依規經商。同時希望肯亞政府保護中國企業和中國公民的合法權益，營造包容、友善的營商環境，以更好促進中肯務實合作，造福兩國和兩國人民。

騰訊網報導，非洲肯亞當地時間2月26日（周日），中國籍公民C先生在肯亞依法註冊的企業中國廣場（肯亞）有限公司（China Square Limited），在肯亞首都奈洛比市錫卡路大學城購物中心（Unicity mall Thika Rd Nairobi）內開設的「中國廣場超市」（China Square），在營業了近一個月、顧客盈門、生意火爆的情況下，突然被迫關門。

據多家肯亞主流媒體報導，2月28日（周二）上午，上千名來自肯亞首都奈洛比市中心的恩雅瑪姬瑪（Nyamakima）市場、杜博伊斯（Dubois）市場和卡姆昆吉（ Kamukunji ）的當地商人和人群，在奈洛比市中央商務區（CBD）舉行了針對「中國廣場超市」（China Square）的抗議遊行。

在此次遊行過程中，遊行的肯亞民眾中有十幾個人打出了「阻止中國（商人）入侵」和「阻止中國（商人）接管（本地市場）」的標語。

2月28日（周二）中午12點多，肯亞警方採取強力措施驅散了參與此次遊行示威的人群。

據悉，此次遊行過程中，未發生任何暴力事件，也無人員受傷或財產損失。

據報導，此次遊行的主要組織者恩雅瑪姬瑪（Nyamakima）市場的商人代表於3月1日（周三）拜訪肯亞副總統里加蒂·加查瓜（Rigathi Gachagua，以下簡稱：加查瓜），再次向加查瓜副總統反映針對「中國廣場超市」（China Square）的訴求。