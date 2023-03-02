女星王思佳出道多年靠著甜美臉蛋、火辣身材，與嗆辣直爽的性格受到大批觀眾喜愛，即使2016年與老公Joe結婚並生下「小王美」，身材仍維持的十分纖細、保養得宜。但沒想到昨（1）日她卻在社群媒體上透露自己近期遭到一名嫩妹嗆「有年紀的人，不該穿的五顏六色的」，讓她忍不住霸氣反嗆，再度引發網友熱烈討論。

王思佳昨日在臉書上PO文表示「有個阿妹仔說，有年紀的人，不該穿的五顏六色的，說她只有20歲也不穿那麼亮，說她只喜歡有質感的黑白灰，妹妹啊～你擔心自己就好，穿什麼是每個人的自由，放心黑白的人生我就留給你，也祝福你永遠不會被老擊敗」最後不忘強調「#管好自己不造成別人的負擔就是功德一件」、「#人生當然要彩色的」、「#doubletwenty哇就水」。

隨後王思佳又再度於個人IG上發文猛嗆「每次聽到有人說，有年紀不該穿的五顏六色，真的是太天真了，這些人被自己蠢死之前，會先被我美死」而她身上也正穿著亮粉色的斜肩上衣與搭配各種精美飾品，超霸氣的回應得到大批網友的支持，紛紛表示「真的耶，很多人都會這樣說！難道……40歲以上剩下黑與白？」、「被你美死還有被自己聰明死」、「是他們沒有參考『王美的百科全書』好嗎」、「嚴重懷疑那些人住海邊」、「煩死了，每個年齡層該穿什麼衣服和顏色是法律規定的嗎？！就愛花花綠綠啦！怎樣」、「愛穿什麼顏色就穿什麼顏色呀, 我看到有看起來6、70歲的姐姐從頭到腳都紫色呢，why not」。